Sanremo 2026, La Niña: "Io esclusa? Mai inviato alcun brano"

La cantautrice: "Non mi riconosco in quel racconto, al festival logiche che hanno poco a che fare con la cura, l'ascolto e la ricerca"

La Niña - (Ipa)
La Niña - (Ipa)
01 dicembre 2025 | 18.31
Redazione Adnkronos
La Niña non ci sta a essere elencata tra gli artisti che Sanremo 2026 ha lasciato a casa. La cantante, all'anagrafe Carola Moccia, lo ha scritto chiaramente sui social. "In questi giorni ho letto il mio nome tra 'gli esclusi' di Sanremo. Ma non si può essere esclusi da qualcosa a cui non si prende parte: non ho mai inviato alcun brano al Festival, quindi non c'è nessun mistero e nessun retroscena. È una scelta semplice e radicale, maturata nel tempo", sottolinea.

"In questi anni - spiega - ho sfiorato da vicino quei mondi, ne ho osservato i meccanismi, le luci, le gerarchie. È anche grazie a quella distanza vigile che ho capito dove, per me, la musica resta viva e necessaria".

"Il modo in cui oggi Sanremo mette in scena la musica - rimarca - appartiene a un altro paesaggio: un grande dispositivo che decide dove puntare la luce e dove toglierla, secondo logiche che hanno poco a che fare con la cura, l'ascolto e la ricerca. Non è un giudizio morale, è una distanza di linguaggio. Io non mi riconosco in quel racconto. La mia musica preferisce altri luoghi e altri tempi: i palchi dei club, dei teatri, dei festival, dove ci si può guardare negli occhi e respirare insieme", afferma.

"E a proposito di incontri veri: il tour è ufficialmente sold out. Grazie per la fiducia e per l'amore con cui state accompagnando questo percorso. Ci vediamo prestissimo", conclude.

