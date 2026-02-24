LIVE
Chi ha emozionato e chi ha deluso le aspettative?
Le pagelle della prima serata di Sanremo 2026 sono finalmente qui. Il sipario del Teatro Ariston si è alzato, le prime canzoni in gara sono state svelate e i social sono già in fiamme tra commenti e pronostici. Chi ha emozionato e chi ha deluso le aspettative? Tra sorprese inaspettate, conferme e qualche passo falso, la prima classifica provvisoria inizia a prendere forma. È il momento dei primi giudizi.
L'elettro-pop esplode all'Ariston con un'esibizione ironica, divertente e coreografata. L'operazione, potenzialmente rischiosa, risulta un successo pieno, con l'orchestra che ne amplifica l'energia. Senza dubbio tra le protagoniste di questa edizione.