Le pagelle della prima serata di Sanremo 2026 sono finalmente qui. Il sipario del Teatro Ariston si è alzato, le prime canzoni in gara sono state svelate e i social sono già in fiamme tra commenti e pronostici. Chi ha emozionato e chi ha deluso le aspettative? Tra sorprese inaspettate, conferme e qualche passo falso, la prima classifica provvisoria inizia a prendere forma. È il momento dei primi giudizi.