Sanremo 2026, le pagelle della quarta serata: tutti i voti e i giudizi dei big

Chi ha emozionato e chi ha deluso le aspettative durante la serata dei duetti?

Sanremo 2026, le pagelle della quarta serata: tutti i voti e i giudizi dei big
27 febbraio 2026 | 20.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ecco le pagelle della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, la notte magica dedicata alle cover e ai duetti. Sul palco del Teatro Ariston, gli artisti in gara hanno riletto grandi successi della musica italiana e internazionale, affiancati da ospiti d'eccezione. Chi ha creato un'alchimia perfetta e chi è stato tradito dall'emozione? Quali sono stati gli omaggi più riusciti e i mash-up più audaci? Senza ulteriori indugi, ecco i nostri giudizi e i voti per tutte le esibizioni della serata cover di Sanremo 2026.

Elettra Lamborghini con Las Ketchup, ‘Aserejé’ - VOTO 5

Divertente e a suo agio Elettra in versione "quarta Ketchup", ma l'operazione nostalgia non è perfettamente riuscita, frenata anche da una coreografia eseguita perennemente in ritardo.

sanremo 2026 sanremo sanremo pagelle sanremo serata cover sanremo quarta serata
