Sanremo 2026, Roy Paci e Belen Rodriguez: la cover con Samurai Jay

Samurai Jay, in gara al Festival con 'Ossessione' con Roy Paci e Belen canta 'Baila Morena'

Roy Paci, Belen Rodriguez - fotogramma/ipa
Roy Paci, Belen Rodriguez - fotogramma/ipa
27 febbraio 2026 | 22.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Roy Paci e Belen Rodriguez sono tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpretano il brano 'Baila Morena' di Zucchero, con Samurai Jay, in gara al Festival con il brano 'Ossessione'.

Roy Paci, chi è

Roy Paci, all'anagrafe Rosario Paci, nasce nel 1969 a Siracusa. Trombettista, compositore, arrangiatore e cantante, muove i primi passi nel mondo della musica studiando pianoforte e la tromba. A 13 anni è già prima tromba in alcune big band siciliane di jazz tradizionale. A partire dal 1990 intraprende viaggi in Sud America, Canarie e Senegal, esplorando nuove sonorità e collaborando con artisti locali. Tornato in Italia, fonda numerosi progetti musicali tra cui Qbeta, Banda Ionica e, soprattutto, il progetto solista Roy Paci & Aretuska, band che ha contribuito a portare la musica siciliana a livello internazionale. Tra i suoi lavori più celebri spiccano Baciamo Le Mani (2001), Tuttapposto (2003) e Latinista (2010).

Nel corso della sua carriera, Roy Paci ha collaborato con artisti come Manu Chao, Vinicio Capossela, Jovanotti, Caparezza, e il trio Trionacria. Il suo talento gli ha valso premi prestigiosi, tra cui il Nastro d’Argento per le musiche del film La Febbre di Alessandro D’Alatri, e riconoscimenti per le colonne sonore di film italiani e internazionali.

Nel 2018 ha partecipato in gara al Festival di Sanremo con il brano Adesso in coppia con Diodato, mentre nel 2019 è tornato all'Ariston per duettare con i Negrita ed Enrico Ruggeri nella canzone I ragazzi stanno bene.

'Baila morena', testo

Adesso credo nei miracoli

(Yeah)

In questa notte di tequila Boom Boom

(Yeah)

Sei cosa Sexy cosa Sexy Thing

(Yeah)

Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai

Che devi avere un caos dentro di te

(Yeah) Per far fiorire una stella che balla

(Yeah)

inferno e paradiso dentro di te

(yeah)

La luna e un sole guarda come brilla

Baby, the Night is on Fire

Siamo fiamme nel cielo

Lampi in mezzo al buio

What You Say

Baila

Baila Morena

Sotto questa luna piena

Under the Moonlight

Under the Moonlight

Vai chicca vai coca

Che mi sa coca

Che questa sera qualque cosa ti tocca

Un cuore d'oro sai il cuore di un santo

(Yeah)

Per cosi poco me la merito tanto

Baby, the Night is on Fire

Siamo fiamme nel cielo

scandalo nel buio

What You Say

Baila

Baila Morena

Sotto questa luna piena

Under the Moonlight

Baila

Under the Moonlight

Sotto questa luna piena

Baila Morena

Yeah Yeah Yeah!

Oh Yeah Yeah Yeah!

Uhuhuhuhu...

Ayeah yeah yeah!!YeahhYeah!!

Sacrifice Sacrifice...

You Got Me Hurting So Bad So Bad

I Got You Have It So Bad

What You Say!!

Baila

Baila Morena

Sotto questa luna piena

Under the Moonlight

Baila

Under the Moonlight

Sotto questa luna piena

Baila Morena

Sotto questa luna piena (x3)

Under the Moonlight

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roy paci belen rodriguez sanremo 2026
