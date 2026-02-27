circle x black
Sanremo corre sui social: 430 milioni di interazioni in tre serate - Video

27 febbraio 2026 | 12.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sanremo non si guarda soltanto: si commenta, si condivide, si vive online. Le prime tre serate del Festival fanno segnare 430 milioni di interazioni social, con una crescita del +22% rispetto al 2025, confermando il ruolo centrale del web nella narrazione dell’evento.

È quanto emerge dall’analisi di Human Data, piattaforma italiana di social listening AI-driven, che monitora in tempo reale l’engagement digitale

La terza serata totalizza 142 milioni di interazioni, in lieve calo fisiologico (–11%) rispetto alla seconda, ma il dibattito resta elevato e distribuito. Tra i 15 artisti in gara, la classifica social vede in testa Samurai Jay con oltre 8 milioni di interazioni, seguito da Arisa (7,9 milioni) e Sal Da Vinci (7,3 milioni). A distanza Sayf (3,5 milioni) e Tredici Pietro (3,1 milioni).

Sul fronte della crescita dei follower, il dato più rilevante è proprio Sayf, che guadagna +107 mila follower, davanti a Samurai Jay (+98 mila). Seguono Arisa (+55 mila) e Sal Da Vinci (+47 mila). "La terza serata di Sanremo conferma sempre di più la centralità dei social – spiega Luca Ferlaino, presidente di Human Data – i numeri in crescita dimostrano che sono gli utenti, con i loro commenti, a costruire la narrazione del Festival".

Le conversazioni online si concentrano sui momenti più iconici dello show: il premio alla carriera a Mogol, la standing ovation per Sal Da Vinci, il duetto Alicia Keys–Eros Ramazzotti, l’esibizione dei The Kolors con Fru e Arisa con Magica favola.

Nel Sanremo Human Index, ricerca realizzata in esclusiva per Adnkronos da Human Data, Arisa resta in testa con il 7,01%, ma il distacco si assottiglia: la sfida social è più aperta che mai.

