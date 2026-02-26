Un risultato straordinario per la fascia pomeridiana della seconda rete, che conferma la crescita del programma nella sua quarta stagione
Boom per Pierluigi Diaco nel pomeriggio di Rai2 con il programma 'BellaMa'', che per la settimana del Festival si è trasformato in 'BellaSanremo' con la co‑conduzione di Rosa Chemical. La puntata di ieri ha raggiunto il 5,6 % di share con 489.000 spettatori nella prima parte e l’8,9% con 734.000 spettatori nella seconda parte. Il picco è stato del 9,5 % di share. Un risultato straordinario per la fascia pomeridiana della seconda rete, che conferma la crescita del programma nella sua quarta stagione. La media attuale di BellaMa’ si attesta infatti sul 6% di share, posizionando Rai2 come terza rete nazionale nella fascia 16–17.