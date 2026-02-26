Boom per Pierluigi Diaco nel pomeriggio di Rai2 con il programma 'BellaMa'', che per la settimana del Festival si è trasformato in 'BellaSanremo' con la co‑conduzione di Rosa Chemical. La puntata di ieri ha raggiunto il 5,6 % di share con 489.000 spettatori nella prima parte e l’8,9% con 734.000 spettatori nella seconda parte. Il picco è stato del 9,5 % di share. Un risultato straordinario per la fascia pomeridiana della seconda rete, che conferma la crescita del programma nella sua quarta stagione. La media attuale di BellaMa’ si attesta infatti sul 6% di share, posizionando Rai2 come terza rete nazionale nella fascia 16–17.