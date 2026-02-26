circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo, esperti Sisal su terza serata: dai testa a testa al vincente Nuove Proposte

Sanremo, esperti Sisal su terza serata: dai testa a testa al vincente Nuove Proposte
26 febbraio 2026 | 14.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cosa aspettarsi dalla terza serata del Festival di Sanremo? Gli esperti Sisal hanno pronosticato le sfide che potrebbero rivelarsi le più accese tra i 15 cantanti che vedremo esibirsi questa sera. Tra queste, c’è sicuramente quella tra Arisa e Sal Da Vinci, due artisti che sono determinatissimi a conquistare il gran finale. Voci diverse, ma molto amate dal pubblico che si sfidano all’insegna di sogni e favole. In questo duello il cantante partenopeo potrebbe avere la meglio, a 1,65, contro il 2,10 per l’artista di “Magica favola”. Ma attenzione, perché in un testa a testa con Sayf, una delle rivelazioni di questo Festival, Arisa potrebbe invece dominare la scena: a 1,57 versus 2,25.

Scontro attesissimo poi tra grandi protagonisti della musica italiana capaci di riunire più generazioni: Raf e Francesco Renga, dove il primo potrebbe battere il secondo a colpi di 'Self Control'. Il loro testa a testa su Sisal.it è offerto a 1,50 per l’artista di Margherita di Savoia contro 2,40 per l’Angelo di Udine. Chi invece potrebbe conquistare la scena rap in questa terza serata all’Ariston? Se la battono Luchè e Tredici Pietro, entrambi alla loro prima partecipazione da protagonisti sul palco dell’Ariston. Favorito a 1,50, il rapper di Napoli è pronto a spodestare il figlio di Gianni Morandi, a 2,40.

Questa sera scopriremo anche chi vincerà tra le Nuove Proposte. Con la semifinale di ieri si è aperto il campo di battaglia tra Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Gli esperti Sisal vedono nell’ex concorrente di Amici 24, offerto a 1,40, il candidato ideale per conquistare questa vittoria. Ma le probabilità che la Bove possa ribaltare la scena non sono da escludere, tant’è che un suo trionfo è offerto a 2,75.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanremo Festival di Sanremo Sisal Arisa Sal Da Vinci Sayf
Vedi anche
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza