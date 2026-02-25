circle x black
Sanremo, Fulminacci sfida la 'Stupida fortuna' e passa sotto una scala - Video

26 febbraio 2026 | 00.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fulminacci a Sanremo non teme la 'Stupida Sfortuna' e la sfida apertamente. Il cantautore, prima di affrontare il palco dell'Ariston per la sua esibizione nella seconda serata del Festival, si è reso protagonista di un simpatico e ironico rito scaramantico al contrario. Scendendo dal van che lo ha portato all'ingresso del teatro, l'artista è passato volutamente sotto una scala aperta, un gesto universalmente considerato di cattivo auspicio. Una scelta divertente per giocare con il titolo della sua canzone in gara, 'Stupida Sfortuna', e per dimostrare di non temere alcuna superstizione.

