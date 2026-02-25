circle x black
Sanremo omaggia Peppe Vessicchio, la figlia Alessia in lacrime a La volta buona

La figlia del direttore d'orchestra ospite nel salotto di Caterina Balivo, a La volta buona

Peppe Vessicchio e la figlia Alessia - fotogramma/ipa
Peppe Vessicchio e la figlia Alessia - fotogramma/ipa
25 febbraio 2026 | 15.21
Redazione Adnkronos
Il primo Festival di Sanremo senza Peppe Vessicchio. Alessia, la figlia del direttore d'orchestra scomparso lo scorso anno, è stata ospite oggi, mercoledì 25 febbraio, a La volta buona dopo che ieri nel corso della prima serata della kermesse canora Carlo Conti ha riservato un momento per ricordare il maestro Vessicchio, scomparso a novembre a 69 anni.

"Sono distrutta, ma piena di belle emozioni. In due giorni ho ricevuto tanto amore", ha raccontato Alessia. "L'omaggio è stato commovente, ha significato tutto per me la standing ovation".

Caterina Balivo le ha consegnato un regalo speciale: uno spartito d'oro della SIAE in onore del papà Vessicchio. "Questo è per te, per la tua mamma e per tuo padre che noi continueremo ad amare", ha detto Balivo. La figlia Alessia non è riuscita a trattenere le lacrime: "Grazie veramente. Tu mi hai dimostrato affetto dal primo giorno, ti ringrazio veramente Caterina. Hai davvero un'anima bella". Parole che hanno commosso anche la conduttrice.

