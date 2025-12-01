circle x black
Sanremo, per i bookies Sisal Fedez-Masini favoriti per la vittoria

Seguiti da Tommaso Paradiso, Arisa e Luché

01 dicembre 2025 | 14.49
Redazione Adnkronos
Dopo l’annuncio dei 30 Big in gara, è iniziata ufficialmente l’attesa per Sanremo 2026 e già ci si domanda: chi sarà il vincitore? Secondo gli esperti Sisal il duo formato da Fedez e Marco Masini è in testa ai favoriti, con quota 4,50. Dopo il terzo posto ottenuto nella serata dei duetti dello scorso anno, i due artisti tornano in coppia a Sanremo con grande determinazione, pronti a competere per il titolo. Alle loro spalle, insegue, offerto a 5,00, Tommaso Paradiso, alla sua prima partecipazione al Festival. Il suo carisma e una fanbase solida lo collocano, infatti, tra i principali candidati al podio. Attenzione, però, anche ad Arisa e Luché, entrambi offerti a 9,00. Arisa, due volte vincitrice con “Sincerità” e con “Controvento”, torna sul palco contando sulla sua potenza vocale e sulla sua forza interpretativa per puntare a un nuovo trionfo. Luché, nome storico del rap italiano, invece, potrebbe conquistare critica e pubblico grazie a uno stile personale e a una cifra narrativa altamente riconoscibile.

A seguire grandi ritorni: quello attesissimo di Malika Ayane, Ermal Meta, Dargen D’Amico e Levante – tutti offerti a 12,00; Serena Brancale è a 16,00), Mara Sattei a 20,00) mentre Francesco Renga e Patty Pravo sono entrambi a 50,00, con Raf a 66,00. Si affiancano tantissimi nuovi volti esordienti sul palco della kermesse, tra cui Tredici Pietro, a 25,00; Sayf, Nayt – entrambi a 33,00 – e Samurai Jay a 66,00.

Ancora una volta Sanremo promette di stupire con grandi colpi di scena che potrebbero ribaltare la classifica ben prima dell’arrivo all’Ariston: ora si attende di conoscere i titoli dei brani il 14 e l’ascolto in anteprima della stampa. Due momenti cruciali sulla strada verso Sanremo.

Sanremo 2026 Festival di Sanremo Fedez Masini Tommaso Paradiso Arisa Luché
