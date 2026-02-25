circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo, Selvaggia Lucarelli 'boccia' Can Yaman: "Maschio muscoloso e poi?"

Il parere della giornalista sulla prima puntata del Festival di Sanremo 2026

Can Yaman, Selvaggia Lucarelli - fotogramma/ipa
Can Yaman, Selvaggia Lucarelli - fotogramma/ipa
25 febbraio 2026 | 18.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Selvaggia Lucarelli 'boccia' Can Yaman. La giornalista e opinionista, ospite oggi a La Vita in Diretta per commentare la prima serata del Festival di Sanremo andata in onda ieri, martedì 24 febbraio, ha espresso la sua opinione riguardo l'attore turco che ieri ha vestito i panni di co-conduttore.

"Non lo amo particolarmente, non è stato male, si è adeguato ai tempi", ha esordito Lucarelli ma non ha apprezzato la scelta: "Lo trovo un po' uno stereotipo del maschio stra virile, con questo olio di oliva spalmato sul petto...", ha scherzato.

"Non mi entusiasma, maschio muscoloso... non ha aggiunto niente, ho apprezzato molto di più il Sandokan vintage", ha detto in riferimento a Kabir Bedi anche lui ospite ieri alla kermesse canora. Idea condivisa da Iva Zanicchi: "Sono d'accordo. Non l'hanno trattato benissimo, non gli puoi far fare il valletto dai".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanremo 2026 la vita in diretta can yaman selvaggia lucarelli
Vedi anche
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video
Scibetta: "Ci sarà una società nuova che gestirà il progetto dello stadio della Lazio"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza