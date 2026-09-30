La moglie dell'attuale allenatore del Genoa ha adottato Gaia, la figlia 21enne avuta dall'ex calciatore con la precedente moglie Tamara Pisnoli
Sarah Felberbaum ha deciso di adottare Gaia, la figlia che Daniele De Rossi ha avuto dal matrimonio precedente con Tamara Pisnoli. A raccontarlo è stata la stessa attrice, che in un'intervista al settimanale F ha spiegato i motivi dietro questa scelta.
"Sì, è vero, non ne ho parlato. Poi la notizia è venuta fuori su un sito di gossip", ha raccontato Felberbaum. Gaia oggi ha 21 anni e l'adozione è stata soprattutto una sua scelta: "È stata una sua decisione e io ho accettato". Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi sono insieme dal 2011 e si sono sposati nel 2015. Nel corso della loro relazione hanno avuto due figli, Olivia e Noah, rispettivamente 12 e 10 anni.
Oggi sono una famiglia allargata e vivono una fase particolare. Da oltre un anno, infatti, i due sono lontani per motivi professionali. Felberbaum è rimasta a Roma con i figli, mentre De Rossi vive a Genova, per allenare il Genoa. Anche se la distanza non ha cambiato nulla, quando possono cercano di ritagliarsi dei momenti da soli: "È stato molto romantico. Faticoso, certo. Ho dormito con lui e sono ripartita all’alba, ma quando stai con la persona che ami anche il piccolo sacrificio è bello", ha raccontato l’attrice.
Qualche settimana fa, l'attrice aveva condiviso sui social una foto insieme a Gaia e a corredo una dolce dedica: "A te, che negli anni sei diventata la mia persona. A tutto quello che mi hai insegnato. Alla donna che, anche grazie a te, sono diventata".
Parole che racchiudono il legame costruito negli anni: "Ai nostri viaggi. Alle playlist condivise. Alle fotografie. Alle conversazioni infinite su tutto e su niente. Alla certezza che sei stata nella gioia e che ho ritrovato, ancora più forte, nel dolore. Guardarti crescere è un privilegio. E sono immensamente orgogliosa della donna meravigliosa che stai diventando. Alle prossime avventure. Alle prossime chiacchiere sdraiate sul letto, che iniziano con una frase e finiscono chissà dove. Sei parte di me, in un modo che è difficile spiegare".