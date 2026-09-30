Sarah Felberbaum ha deciso di adottare Gaia, la figlia che Daniele De Rossi ha avuto dal matrimonio precedente con Tamara Pisnoli. A raccontarlo è stata la stessa attrice, che in un'intervista al settimanale F ha spiegato i motivi dietro questa scelta.

"Sì, è vero, non ne ho parlato. Poi la notizia è venuta fuori su un sito di gossip", ha raccontato Felberbaum. Gaia oggi ha 21 anni e l'adozione è stata soprattutto una sua scelta: "È stata una sua decisione e io ho accettato". Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi sono insieme dal 2011 e si sono sposati nel 2015. Nel corso della loro relazione hanno avuto due figli, Olivia e Noah, rispettivamente 12 e 10 anni.

Oggi sono una famiglia allargata e vivono una fase particolare. Da oltre un anno, infatti, i due sono lontani per motivi professionali. Felberbaum è rimasta a Roma con i figli, mentre De Rossi vive a Genova, per allenare il Genoa. Anche se la distanza non ha cambiato nulla, quando possono cercano di ritagliarsi dei momenti da soli: "È stato molto romantico. Faticoso, certo. Ho dormito con lui e sono ripartita all’alba, ma quando stai con la persona che ami anche il piccolo sacrificio è bello", ha raccontato l’attrice.

Il post

Qualche settimana fa, l'attrice aveva condiviso sui social una foto insieme a Gaia e a corredo una dolce dedica: "A te, che negli anni sei diventata la mia persona. A tutto quello che mi hai insegnato. Alla donna che, anche grazie a te, sono diventata".

Parole che racchiudono il legame costruito negli anni: "Ai nostri viaggi. Alle playlist condivise. Alle fotografie. Alle conversazioni infinite su tutto e su niente. Alla certezza che sei stata nella gioia e che ho ritrovato, ancora più forte, nel dolore. Guardarti crescere è un privilegio. E sono immensamente orgogliosa della donna meravigliosa che stai diventando. Alle prossime avventure. Alle prossime chiacchiere sdraiate sul letto, che iniziano con una frase e finiscono chissà dove. Sei parte di me, in un modo che è difficile spiegare".