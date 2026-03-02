circle x black
Sayf a 'Che Tempo che Fa', la domanda di Fazio lo imbarazza: "Dai basta..."

Il cantante è stato ospite nel salotto di Fabio Fazio

Sayf, Fabio Fazio - Che Tempo che Fa
Sayf, Fabio Fazio - Che Tempo che Fa
02 marzo 2026 | 14.01
Redazione Adnkronos
Sayf rosso bordeaux. Il cantante genovese, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo dove si è classificato secondo, è stato ospite ieri, domenica 1 marzo, da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa in diretta sul Nove.

Sayf ha parlato del suo brano dal titolo 'Tu mi piaci tanto', che lui stesso aveva definito come "una supposta". Incalzato da Fabio Fazio, l'artista genovese ha ammesso che il testo è dedicato a una persona, che è "arrivata dopo averlo scritto". Parole che hanno imbarazzato Sayf: "Si dai... che mi imbarazzo", ha detto quando Fazio gli ha fatto notare di essere diventato rosso sul volto. "Come si chiama?", l'ha esortato Fazio. "Ciao Bianca, ora basta che divento rosso", ha concluso il cantante salutando la fidanzata Bianca Genovese.

Nel brano, l'artista italo-tunisino mescola un viaggio tra citazioni spiazzanti. Si parte dal ricordo vivido dei Mondiali del 2006 ("Me li ricordo vividamente, tifavo in modo sfegatato"), si passa per un riferimento a Luigi Tenco per raccontare la pressione del debutto ("È forse la parte più personale, un modo per esprimere la paura di non venire capito") e si arriva persino a citare lo slogan di Berlusconi, "L'Italia è il paese che amo". "È una frase usata in modo sarcastico - ha spiegato Sayf - ma col fatto di essere anche tunisino, per me ha un valore aggiunto", aveva spiegato.

Tag
Che Tempo che Fa Festival di Sanremo Mondiali del 2006
