Shiva contro Fedez a Belve. Nella puntata in onda oggi 21 aprile su Raidue, Francesca Fagnani intervista il rapper Shiva, al secolo Andrea Arrigoni. L'artista nel 2023 ha sbito un agguato e dopo essere stato aggredito da due ragazzi, nei pressi della sua abitazione, ha impugnato una pistola e sparato, ferendo gli aggressori alle gambe. Shiva è stato arrestato e poi condannato per tentato omicidio. Dopo il patteggiamento, ha ottenuto una riduzione della pena e la libertà con obbligo di firma. "La pistola non è mai stata trovata, che fine ha fatto?", chiede Fagnani. "Non ne ho idea", risponde lui, sorridendo.

La vicenda è l'occasione anche per soffermarsi sul rapporto con il collega Fedez, unico tra i rapper a non aver aderito al movimento '#freeshiva' per la sua scarcerazione. Il motivo del dissapore nasce da una puntata di 'Muschio Selvaggio', in cui Fedez aveva evidenziato alcune rime che Shiva definisce misogine: "Il Gip che mi ha interrogato era donna, m’ha messo in condizioni difficili". Quando Fagnani gli fa notare che la responsabilità sarebbe dell’autore dei versi, Shiva resta fermo nella sua posizione: "Fedez non si è mai esposto su di me e l’unica volta che lo ha fatto è stato nel momento più critico della mia carriera. Mi ha danneggiato".

Shiva ripercorre la carriera. "Ho iniziato a 13 anni. L’infanzia è stata completamente dedicata alla musica. Non ho mai avuto neanche una ragazza prima". Il momento più emotivo arriva quando parla della nascita del primo figlio, avvenuta mentre era in carcere: "Non mi hanno accettato il permesso. Di solito si accettano anche in casi di reati più gravi". Poi il ricordo dei fuochi d’artificio che annunciavano la nascita: "Quando li ho sentiti ho pianto tantissimo". Nello studio di 'Belve', Shiva affronta anche la ferita dell’assenza paterna: "Nella vita cosa era giusto o sbagliato l’ho dovuto capire da solo. E per capirlo ho dovuto sbagliare".