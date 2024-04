Un lato del volto visibilmente bloccato, ma Simona Ventura va in onda lo stesso, chiede al regista di riprenderla comunque e rassicura i fan in diretta tv. E' successo nella mattinata di oggi, domenica 7 aprile 2024, durante Citofonare Rai 2, quando 'super Simo' ha spiegato al pubblico in studio e a casa: "Da ieri ho mezza faccia bloccata, non è niente di che. Il freddo... mi sto curando". "Ma sei bella lo stesso!", il commento della co conduttrice Paola Perego, seguito da un applauso.

"Ragazzi succede: l'importante è che assolutamente transitorio. Mai mollare!", le parole di Ventura che ha pubblicato sui social la clip di quanto accaduto in trasmissione. Ma cos'ha la conduttrice? Un indizio viene da due commenti su Twitter ai quali 'super Simo' ha replicato con un cuoricino: "Paresi del settimo nervo facciale. Tanto spavento ma poi cura di cortisone e passa. L’ho vissuto anche io!", "È successo anche a mia mamma alcuni anni fa. Ma passa!", le parole rassicuranti dei fan.