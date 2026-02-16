circle x black
Cerca nel sito
 

Stasera torna 'Taratata' con Paolo Bonolis, gli ospiti e dove vedere lo show

La nuova edizione dello show, andato in onda dal 1998 al 2001

Paolo Bonolis
Paolo Bonolis
16 febbraio 2026 | 08.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo il ritorno della scorsa settimana, 'Taratata' fa il bis questa sera. La nuova edizione dello storico format televisivo, andato in onda dal 1998 al 2001 su Rai1, torna con una seconda puntata.

Lo show

Lo show è basato su un racconto degli artisti inedito e su performance originali, tra duetti e sorprese. A condurlo Paolo Bonolis dalla ChorusLife Arena di Bergamo.

Gli ospiti

Annalisa, Fiorella Mannoia, Negramaro, Alessandra Amoroso, Luca Carboni e Gigi D'Alessio gli ospiti di oggi.

Dove e quando vederlo

Oggi, lunedì 16 febbraio, in prima serata su Canale 5.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Taratata Paolo Bonolis taratata bonolis taratata canale 5
Vedi anche
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza