Teatro, Lottounico apre la selezione per il ‘Progetto Compagnia Under 35’

Un percorso formativo gratuito finalizzato alla creazione di un’opera originale
Scrivere un testo pensato per un gruppo, trasformare lo spazio di prova in una comunità creativa, dare voce alle urgenze delle giovani generazioni e indagare come il teatro possa raccontare e rielaborare il loro presente. Sono gli obiettivi del ‘Progetto Compagnia Under 35’, un percorso formativo gratuito rivolto a compagnie under 35 - inclusi gruppi non ancora costituiti formalmente - finalizzato alla creazione di un’opera teatrale originale, che sarà scritta, provata e rappresentata all’interno della sede di Lottounico A.p.s. (Roma, via Lanusei 3 -Municipio VII), con il tutoraggio di Giampiero Rappa e di altri professionisti del settore. Sono previste due aperture pubbliche.
- Essere una compagnia di max 6 artisti/e, compreso regista e/o drammaturgo/a
- Tutti i componenti devono essere under 35 alla data del 20/02/26
- Avere un testo inedito, anche in bozza o non finito, su cui si intende lavorare
Tramite call pubblica (dal 20/02/26 al 10/03/26) verranno selezionate max 4 compagnie che parteciperanno alla successiva fase di selezione in presenza nei giorni 31/03/26 e 1/04/26, al termine della quale verrà scelta la compagnia under 35 che parteciperà al progetto in ognuna delle sue fasi.
fase 1: laboratori di formazione (dall’ 8/05/26 al 10/05/26; dal 15/05/25 al 17/05/26; il 29/05/26);
fase 2: Lavoro in sala continuativo (dal 14/06/26 al 25/06/26)
fase 3: Aperture al pubblico: 26 e 27 giugno 2026 ore 20.00
Tutte le attività sono a titolo gratuito ed è riconosciuta la paga minima per le aperture al pubblico.
Prenotazioni per le aperture pubbliche del 26 e 27 giugno 2026: info@lottounico.it
Per info sui materiali da inviare per CANDIDARSI: lottounicobox@gmail.com
Telefono: 3473110351
Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, è vincitore dell'Avviso Pubblico, curato dal Dipartimento Attività Culturali, per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti aventi sede a Roma, per progetti di ricerca e sperimentazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo e della formazione. Stagione 2025/2026
L’intero Progetto si svolgerà presso la sede di Lottounico A.p.s a Roma in via Lanusei 3, Municipio VII. Metro C Lodi, FC1 Ponte Casilino, Stazione Roma Tuscolana. Il locale è dotato di servizi per disabili.