circle x black
Cerca nel sito
 

Teatro, Lottounico apre la selezione per il ‘Progetto Compagnia Under 35’

Un percorso formativo gratuito finalizzato alla creazione di un’opera originale

Teatro, Lottounico apre la selezione per il ‘Progetto Compagnia Under 35’
20 febbraio 2026 | 13.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Scrivere un testo pensato per un gruppo, trasformare lo spazio di prova in una comunità creativa, dare voce alle urgenze delle giovani generazioni e indagare come il teatro possa raccontare e rielaborare il loro presente. Sono gli obiettivi del ‘Progetto Compagnia Under 35’, un percorso formativo gratuito rivolto a compagnie under 35 - inclusi gruppi non ancora costituiti formalmente - finalizzato alla creazione di un’opera teatrale originale, che sarà scritta, provata e rappresentata all’interno della sede di Lottounico A.p.s. (Roma, via Lanusei 3 -Municipio VII), con il tutoraggio di Giampiero Rappa e di altri professionisti del settore. Sono previste due aperture pubbliche.

Requisiti per partecipare

- Essere una compagnia di max 6 artisti/e, compreso regista e/o drammaturgo/a

- Tutti i componenti devono essere under 35 alla data del 20/02/26

- Avere un testo inedito, anche in bozza o non finito, su cui si intende lavorare

La selezione

Tramite call pubblica (dal 20/02/26 al 10/03/26) verranno selezionate max 4 compagnie che parteciperanno alla successiva fase di selezione in presenza nei giorni 31/03/26 e 1/04/26, al termine della quale verrà scelta la compagnia under 35 che parteciperà al progetto in ognuna delle sue fasi.

Il calendario

fase 1: laboratori di formazione (dall’ 8/05/26 al 10/05/26; dal 15/05/25 al 17/05/26; il 29/05/26);

fase 2: Lavoro in sala continuativo (dal 14/06/26 al 25/06/26)

fase 3: Aperture al pubblico: 26 e 27 giugno 2026 ore 20.00

Tutte le attività sono a titolo gratuito ed è riconosciuta la paga minima per le aperture al pubblico.

Prenotazioni per le aperture pubbliche del 26 e 27 giugno 2026: info@lottounico.it

Per info sui materiali da inviare per CANDIDARSI: lottounicobox@gmail.com

Telefono: 3473110351

Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, è vincitore dell'Avviso Pubblico, curato dal Dipartimento Attività Culturali, per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti aventi sede a Roma, per progetti di ricerca e sperimentazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo e della formazione. Stagione 2025/2026

L’intero Progetto si svolgerà presso la sede di Lottounico A.p.s a Roma in via Lanusei 3, Municipio VII. Metro C Lodi, FC1 Ponte Casilino, Stazione Roma Tuscolana. Il locale è dotato di servizi per disabili.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Teatro Lottounico under 15 formazione
Vedi anche
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza