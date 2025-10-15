circle x black
Cerca nel sito
 

Teatro, Max Paiella: "La vita è una fiaba e la musica è l'arte più potente"

L'artista, ospite del vodcast dell'Adnkronos, è in tour con lo spettacolo 'C'era una volta Favole italiane'

15 ottobre 2025 | 13.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un viaggio teatrale e musicale per approfondire, con riflessioni semiserie, la celebre raccolta di fiabe operata da Italo Calvino. È questo il cuore di 'C'era una volta Favole italiane', il nuovo spettacolo di e con Max Paiella, scritto insieme a Marcello Teodonio. L'artista poliedrico è stato ospite del nuovo episodio del vodcast dell'Adnkronos, disponibile in versione integrale sul sito www.adnkronos.com e sul canale YouTube dell'Adnkronos. Nota voce del 'Ruggito del Coniglio' di Radio2, Paiella è attualmente in tour con uno spettacolo che attraversa i luoghi e i dialetti delle favole italiane. Lo spettacolo farà tappa al Teatro Dehon di Bologna domenica 19 ottobre, approderà a Roma presso lo Spazio Diamante dal 30 ottobre al 2 novembre e sarà al Teatro Manzoni di Calenzano il 15 novembre.

L'interesse per le fiabe, spiega Paiella, nasce da un'idea semplice ma profonda: "La storia stessa dell'essere umano è una fiaba a cui abbiamo sempre cercato di dare un senso". Per l'artista, le fiabe hanno un valore moralizzante fondamentale: aiutare i bambini a riconoscere la natura dell'adulto, a capire "come ci si riduce", preparandoli alle problematiche della vita. Citando Jannacci, Paiella sottolinea che "il senso della vita è che tu gli devi dare un senso", e le fiabe hanno proprio questo compito. Partendo dal lavoro di Calvino, lo spettacolo esplora un'eredità di storie regionali dalla forza universale, il cui prototipo si ritrova in tutta Europa. "Non si sa quando sono nate né chi le abbia scritto, e questa è la loro forza", riflette Paiella, evidenziando come la fiaba, a differenza del cinema o delle serie tv, lasci al pubblico una totale libertà di immaginazione.

In questo viaggio, la musica non è un semplice accompagnamento, ma il motore stesso della narrazione. "La musica è la più potente delle arti" , afferma Paiella, "la più sottile, la più occulta e, nel bene e nel male, la più manipolatrice". Questa poliedricità – musicista, illustratore, attore, autore – è il frutto di una dichiarata "irrequietezza artistica" . "Mi annoio subito, devo cambiare continuamente", ammette. Eppure, c'è un punto fermo: "Suonare. La musica è la cosa più forte". E se dovesse scrivere una favola su se stesso, quale sarebbe la morale? Paiella la riassume con una sintesi tra filosofia e pragmatismo: "Fai quello che ti fa stare bene, sii te stesso". Per poi chiudere con la saggezza fulminante di Woody Allen: "Basta che funzioni".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza