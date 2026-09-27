Timothy Cavicchini è il nuovo cantante di Domenica In. A presentarlo è stata Mara Venier durante la puntata di oggi, domenica 27 settembre, con una battuta rivolta alla superospite Laura Pausini. "Timothy l'hai visto? Il mio frontman. Canta bene, peccato sia bruttino, ma ha una bella voce", ha scherzato la conduttrice presentando il giovane.

Una battuta alla quale Laura Pausini ha risposto definendo Venier "una furbetta". "Il resto non si può avere, ma almeno l'occhio...", ha poi replicato Venier, continuando a scherzare e sottolinenando l'aspetto fisico del giovane.

Chi è Timothy Cavicchini

La musica è da sempre una grande passione di Timothy Cavicchini. Nel 2013 ha partecipato alla prima edizione di 'The Voice of Italy', talent show della Rai, dove conquista subito tutti i giudici, soprattutto Piero Pelù. Il giovane si classifica al secondo posto.

Nel 2014 e nel 2015 partecipa a Sanremo Giovani, ma in nessuna delle due edizioni riesce ad accedere alle selezioni finali. Tra le esperienze televisive, prima di approdare nello studio di Mara Venier, c'è quella a 'All Together Now', condotto da Michelle Hunziker.