Ultimo verso i 30 anni e il live gigante, 'Acquario' è già record

Ultimo si conferma re dello streaming. A poche ore dalla sua pubblicazione, "Acquario", il nuovo singolo del cantautore romano, ha polverizzato record di streaming e visualizzazioni, conquistando immediatamente la prima posizione in Alta Rotazione su Spotify e macinando views su YouTube. Il brano, fuori da mezzanotte in radio e in digitale per l'etichetta indipendente Ultimo Records (distribuito da Believe), apre un anno che si preannuncia cruciale per l'artista, che il prossimo 27 gennaio compirà 30 anni e festeggerà 10 anni di una carriera costellata di successi. ‘Acquario’ accende i riflettori su un futuro live che ha già i contorni della leggenda: "Ultimo 2026 – La Favola per sempre", il grande evento che si terrà il 4 luglio 2026 a Roma - Tor Vergata.

Quello che è stato definito "Il Raduno degli Ultimi" ha registrato un sold-out impressionante, con 250.000 biglietti venduti in appena tre ore, proiettandolo a diventare il concerto più grande di sempre per un singolo artista in Italia. La data del 4 luglio non è casuale, ma un richiamo simbolico al suo primo stadio Olimpico, "La Favola" del 4 luglio 2019. Questo nuovo capitolo arriva a consolidare un dominio assoluto sulla scena live italiana. Il successo del mega-evento del 2026 segue infatti il trionfo del tour "Ultimo stadi 2025 - La Favola continua…", che ha registrato il tutto esaurito per 9 date con sette mesi di anticipo, e che ha visto l'artista raggiungere un traguardo storico: con lo show del 13 luglio 2025 allo Stadio Olimpico, è diventato il più giovane di sempre a calcare per dieci volte il palco del tempio della musica romana.

I numeri della carriera di Ultimo, classe 1996, sono straordinari. A soli 30 anni, il suo palmarès vanta 42 stadi, per un totale di biglietti venduti che supera 1.750.000. La sua discografia, composta da 6 album, ha collezionato 85 dischi di platino e 18 dischi d'oro, con oltre 7 milioni di copie vendute e più di 3,5 miliardi di streaming totali su Spotify.