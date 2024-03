"L’unica cosa che mi preme chiarire è che l’altro giorno quando ho visto sui giornali 'Vacchi evasore' mi è venuto da sorridere, credo che senza il mio nome la notizia avrebbe avuto un risalto diverso. Questo credo sia un po’ una strumentalizzazione ma va bene, quando sei una persona pubblica devi capire che ci sono i pro e i contro nell’esserlo. Fino e nella misura in cui viene rispettata la verità". Commenta così, per la prima volta in tv, l'imprenditore Gianluca Vacchi, collegato oggi in diretta a Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5, che lo ha intervistato dopo le uscite stampa che lo vedono protagonista di una presunta attività di evasione fiscale legata alla sua attività di influencer.

E spiega ancora: "Allora, che io venga definito un evasore è singolare perché se si considerano le imposte che direttamente o indirettamente io ho pagato negli ultimi 10 anni sono più di 400 milioni di euro".