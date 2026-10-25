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Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 25 ottobre

Il secondo appuntamento del weekend con Silvia Toffanin in onda alle 15.45 su Canale 5

Silvia Toffanin - Verissimo
Silvia Toffanin - Verissimo
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25 ottobre 2026 | 09.21
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Verissimo torna oggi, domenica 25 ottobre, con il secondo appuntamento del weekend in onda alle 15.45 su Canale 5. Tra gli ospiti di oggi anche Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, figli di Eleonora Giorgi che tornano nello studio di Verissimo per ricordare la loro mamma, scomparsa il 3 marzo del 2025, e per raccontare una bellissima novità in arrivo: il figlio primogenito dell'attrice, Andrea Rizzoli, diventerà a dicembre papà per la prima volta di una bambina che si chiamerà, come anticipato da Adnkronos, Eleonora, in onore della nonna.

Tra gli ospiti, anche Manuela Arcuri, finita al centro delle pagine di gossip nelle ultime settimane per la sua presenta relazione con il principe Domenico Antonio Pallavicino. A Verissimo l’attrice spiegherà la natura di questo legame. Silvia Toffanin accoglierà per un’intensa intervista Matteo Materazzi, ex calciatore e procuratore sportivo, che convive dal 2024 con la SLA.

E ancora, a Verissimo un super novantenne, dalla carriera straordinaria: Lino Banfi. A 22 anni dalla scomparsa della sua Denise, sarà ospite Piera Maggio, per fare il punto sulla vicenda e fare chiarezza su alcuni recenti accadimenti.

Infine, a Verissimo, tutte le sfumature della ballerina e coreografa Veronica Peparini.

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