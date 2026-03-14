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Verissimo, oggi sabato 14 marzo: gli ospiti e le interviste

Da Alexa a Carmen Di Pietro con tutta la famiglia, l'appuntamento con Silvia Toffanin dalle 16.30 su Canale 5

Silvia Toffanin - Ipa
Silvia Toffanin - Ipa
14 marzo 2026 | 07.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Verissimo torna oggi, sabato 14 marzo, alle 16.30 su Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Silvia Toffanin.

Gli ospiti di oggi

L’ex tennista Camila Giorgi che nelle settimane scorse ha annunciato via social dio essere incinta e di essersi sposata, racconterà la nuova fase di vita. Insieme a lei in studio il marito Andreas Pasutti.

Ospite del programma anche la regina della dance anni Novanta, Alexia, pronta a tornare sul palco con un concerto evento a Milano il prossimo 26 marzo.

E ancora, si racconteranno a Silvia Toffanin l’attrice e imitatrice Giulia Vecchio, la modella Helena Prestes che sta attraversando un periodo doloroso per la perdita del padre e il rapper GionnyScandal, tra i prossimi concorrenti di Grande Fratello Vip.

Infine, intervista di famiglia per Carmen Di Pietro con i figli Alessandro e Carmelina.

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