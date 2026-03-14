Verissimo torna oggi, sabato 14 marzo, alle 16.30 su Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Silvia Toffanin.

Gli ospiti di oggi

L’ex tennista Camila Giorgi che nelle settimane scorse ha annunciato via social dio essere incinta e di essersi sposata, racconterà la nuova fase di vita. Insieme a lei in studio il marito Andreas Pasutti.

Ospite del programma anche la regina della dance anni Novanta, Alexia, pronta a tornare sul palco con un concerto evento a Milano il prossimo 26 marzo.

E ancora, si racconteranno a Silvia Toffanin l’attrice e imitatrice Giulia Vecchio, la modella Helena Prestes che sta attraversando un periodo doloroso per la perdita del padre e il rapper GionnyScandal, tra i prossimi concorrenti di Grande Fratello Vip.

Infine, intervista di famiglia per Carmen Di Pietro con i figli Alessandro e Carmelina.