Vip mollano i social? Diaco: "Usati solo per lavoro, sono manifestazione patologia"

"I social? Li ho usati per due anni ma solo per motivi professionali, mai personali. Penso che siano la manifestazione di una patologia che trasforma il mondo digitale in un surrogato di quello reale, in una fiera delle vanità dove la fotocamera del telefonino sostituisce gli occhi". Pierluigi Diaco, giornalista e conduttore di 'BellaMà' su Rai2, commenta così con l'Adnkronos la pausa che alcuni vip hanno deciso di prendere dai social, ultimo in ordine di tempo Alessandro De Santis, cantante dei Santi Francesi, che ha abbandonato Instagram e Facebook perché incapace di "gestire la mole di 'input' che deriva dai social".

"E' patologico - incalza Diaco - vedere oggi i giovani e non solo loro con lo smartphone perennemente in mano per filtrare la realtà attraverso la telecamera, dai concerti alle mostre, per poi pubblicare tutto sui social. Tutto passa attraverso la rete, perfino l'attività erotica", osserva il giornalista, che parla di "dittatura culturale dei social, i quali dettano l'agenda anche ai media. E questo purtroppo è un dato di fatto perché i media tradizionali, per pigrizia, lo consentono. Ma anche gli stessi giornalisti si sono impigriti e invece di andare nei posti e raccontare le cose che vedono con i loro occhi, restano su una sedia a leggere il mondo attraverso i pensierini scritti, anche male in italiano, dai vari personaggi che popolano il mondo dei social". Un mondo che ha distrutto perfino il concetto di "attesa, che rende godibili le cose. Il click, attraverso il quale ormai si fa anche la spesa, ha tolto anche questo piacere, instaurando la dittatura del 'tutto e subito'", conclude Diaco.