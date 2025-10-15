circle x black
Virginia Raffaele protagonista di 'La Vita Va Così': "La sfida della lingua sarda, ho cercato di essere credibile"

15 ottobre 2025 | 18.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Virginia Raffaele e la sfida dell’accento e del dialetto sardo. Quella che l’attrice romana ha dovuto affrontare come protagonista di.‘Là Vita Va Così’, il film di apertura della 20ma edizione della Festa del Cinema di Roma. “Non è stato facile -racconta l’attrice all’AdnKronos- ma ho cercato in tutti modi di essere credibile”. Il film racconta la lotta di un pastore sardo e della sua famiglia contro una grande multinazionale che vuole i suoi terreni per costruire un resort a cinque stelle, “Girarlo era una grande responsabilità-spiega il regista Riccardo Milani-che ho accettato per rispetto e gratitudine verso il popolo sardo, di cui ammiro profondamente il senso di appartenenza e di identità“.

