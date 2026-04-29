Vladimir Derevianko: "Sogno uno spettacolo di danza per la pace con artisti ucraini e russi"

"Sogno un grande spettacolo con stelle ucraine e russe. Un grande spettacolo che celebri la pace perchè dove c'è arte c'è vita, dove c'è guerra c'è solo morte e distruzione". Vladimir Derevianko, madre ucraina, padre russo, stella del Bolscioi di Mosca e oggi 'maitre' acclamato nella maggiori compagnie e scuole del mondo, parla all'Adnkronos nella Giornata Internazionale della Danza.

"Mi auguro - prosegue - che tra i giovani la danza possa essere riscoperta non solo come arte, ma soprattutto come passione, una grande storia d'amore, che travalichi frontiere, che guidi sin dall'adolescenza le scelte di ragazzi e ragazze - aggiunge-. Anche se oggi, forse per gusti, forse per cultura, magari condizionati dalle stesse famiglie, la danza classica è meno popolare. Si prediligono nuove forme di danza. E noi maestri, a volte, dobbiamo adeguarci".

"Per il futuro di Tersicore mi auguro comunque più cultura, meno violenza - aggiunge Derevianko- Anche se in tempo di crisi e durante gli anni drammatici della guerra e delle dittature e ancor oggi, nel mio Paese, tra tradizione e rinnovamento, conservazione e evoluzione, la danza continua ad essere il fiore all'occhiello della Russia, a rappresentarla nel mondo".