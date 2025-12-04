circle x black
Cerca nel sito
 

Wilma Goich a La volta buona, il ricordo della figlia Susanna: "Ho imparato a sorridere"

Il ricordo della figlia scomparsa all'età di 49 anni

Wilma Goich - fotogramma ipa
Wilma Goich - fotogramma ipa
04 dicembre 2025 | 14.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La vita di Wilma Goich è stata segnata da un dolore profondo, quando il 7 aprile del 2020 è morta la figlia Susanna Vianello, a soli 49 anni, dopo una breve battaglia contro un tumore ai polmoni. "Mi è caduto tutto addosso, sto facendo una fatica incredibile per riprendere un po' di vita", confessava Wilma in una vecchia intervista.

Ospite oggi a La volta buona, la cantante è tornata a parlare di questo grande dolore: "Le feste sono la tragedia, però devi fare festa lo stesso. Lì subentra la forza che uno ha dentro, perché la devi trovare. Devi sorridere, io ho imparato a farlo perché mi sono detta 'se devo vivere lo devo fare al meglio'".

Wilma Goich ha trovato conforto e forza nel rapporto speciale con suo nipote: "Ora vive con la sua compagna, io sono sempre presente per lui. Sono la sua 'nonnì'".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
wilma goich la volta buona susanna vianello
Vedi anche
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
X Factor, questa sera la finale: chi vincerà? Videonews dalla nostra inviata
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza