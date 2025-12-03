circle x black
X Factor 2025: Rob vola verso il trionfo finale a 1,80

PierC crolla e rischia di essere il primo eliminato a 2,75

03 dicembre 2025 | 14.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mentre Piazza Plebiscito si prepara ad accogliere la finale di X Factor, tra il pubblico cresce la curiosità: chi vincerà questa diciannovesima edizione? Gli esperti Sisal vedono in Rob, offerta a 1,80 la grande favorita. Dopo un percorso da vera underdog, la cantautrice catanese del team di Paola Iezzi sembrerebbe infatti essere più determinata che mai nel portare a casa il suo trionfo e quello della sua giudice.

Alle sue spalle ci sono eroCaddeo e PierC, appaiati a 5,00 pronti a lottare per contendersi il secondo gradino del podio. Ma attenzione, perché PierC potrebbe non arrivare a questo scontro: la possibilità che sia lui il primo eliminato a lasciare il palco giovedì sera è infatti la più papabile, offerta a 2,75 su Sisal.it. Probabilità che condivide con Delia, concorrente che però fino a oggi non è mai stata tra i grandi favoriti, tanto che la sua vittoria è la meno probabile, a 6,00. Ora che i giochi si sono ribaltati, l’hype per questa finale è altissimo, non ci resta dunque che aspettare che i riflettori si accendano su Napoli per svelare il prossimo X Factor.

