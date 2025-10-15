Un red carpet ricco e partecipato, dove la politica è stata insolitamente protagonista. È partita ufficialmente la 20ma edizione della Festa del Cinema di Roma e sul tappeto rosso hanno sfilato, tra gli altri, molti rappresentanti del mondo politico italiano. Dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri al presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, dal leader di Italia Viva Matteo Renzi al senatore Pierferdinando Casini, passando per il presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone fino al senator e del Pd Francesco Boccia, accompagnato dalla moglie Nunzia De Girolamo.

Ma sono state tante le personalità del mondo della cultura e dello spettacolo che hanno solcato il tappeto rosso, prima che venisse ‘benedetto’ da una pioggia improvvisa che ha costretto tutti a velocizzare l’entrata. Tra i presenti -solo per citarne alcuni- oltre all’intero cast del film di apertura ‘La Vita Va Così’, composto da Riccardo Milani, Diego Abatantuono, Virginia Raffaele, Aldo Baglio, c’erano la presidente della Giuria del Concorso Paola Cortellesi, l’attore Luca Argentero e la moglie Cristina Marino, Rita Rusic, Christian De Sica, Alessandro Preziosi, il direttore dell’Intrattenimento Day Time della Rai Angelo Mellone, l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò, Fiorella Mannoia, Roberto Bolle, la pr Tiziana Rocca con il marito Giulio Base, il conduttore Beppe Convertini.