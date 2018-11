Sassuolo-Lazio finisce in parità

Immagine di repertorio (Afp)

Finisce 1-1- a Reggio Emilia il posticipo delle 18 della dodicesima giornata del campionato di Serie A tra Sassuolo e Lazio. Gol di Parolo e Ferrari. Per la squadra di Inzaghi si tratta del primo pareggio da inizio stagione. I biancocelesti sono quindi a 22 punti, mentre il Sassuolo aggancia la Roma a 19 punti in classifica. Pronti via e subito la Lazio si porta in vantaggio con Parolo, dopo appena 8 minuti di gioco. L'entusiasmo per i tifosi dura, però, davvero poco. Succede tutto nel primo quarto d'ora, con il Sassuolo che pareggia al 15', sempre della prima frazione, con un gol di Ferrari. Nel finale poche emozioni prima del fischio dell'arbitro. Due i momenti da brivido: il tentativo fallito di Strakosha e quello di Correa, andato alto sopra alla traversa. Ma il risultato era già scritto a inizio partita.