La Juve perde, ma è prima

(Afp)

La Juventus perde l'ultima partita del girone H della prima fase di Champions League ma mantiene il primo posto in classifica e passa alla fase successiva. A fermare i bianconeri, a Berna, gli svizzeri dello Young Boys, che si impongono per 2-1. A segno Hoaurau per due volte, al 30' e al 67'. Dybala entra a partita in corso e accorcia le distanze all''80. Nel finale, annullato un gol allo stesso fantasista argentino per fuorigioco di Cristiano Ronaldo.