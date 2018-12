Roma ko con il Viktoria

(Afp)

La Roma è stata sconfitta per 2-1 sul campo del Viktoria Plzen nel match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo G di Champions League. Il k.o. è ininfluente ai fini del passaggio del turno dei giallorossi, già sicuri del secondo posto alle spalle del Real Madrid, mentre la vittoria consente ai cechi di conquistare il terzo posto e staccare quindi il pass per i sedicesimi di Europa League.