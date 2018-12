Bologna-Milan, nessun gol

(Fotogramma/Ipa)

Si chiude con un pareggio per 0-0 la sfida tra Bologna e Milan, posticipo della 17esima giornata di Serie A. Nessuna rete al Dall'Ara con il Milan di Gattuso rimasto in 10 uomini al 31' della ripresa per l'espulsione di Bakayoko. Con questo pareggio il Milan in classifica sale a 27 punti, quarto, mentre il Bologna si porta a 12 punti terzultimo.

"Occasione persa? No, abbiamo fatto una partita non buonissima, perché davanti non c’era movimento, ma è colpa di tutti, non solo degli attaccanti. Colpa nostra, di tutti. Peccato perché potevamo fare una buona prestazione, ma ci rifaremo sabato" ha detto ai microfoni di Sky Sport il difensore del Milan Alessio Romagnoli. La posizione dei rossoneri è comunque salda al quarto posto. "Salda non è niente, salda è quando vinci il campionato. È il nostro obiettivo, dobbiamo dare tutto. Adesso giocheremo una partita a settimana e dobbiamo arrivare fino in fondo".