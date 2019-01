Maradona ricoverato per emorragia gastrica

(Foto Afp)

Paura per Diego Maradona ricoverato d'urgenza in ospedale per un'emorragia gastrica, secondo quanto riportato dai media locali. Il Pibe de Oro si trovava nella clinica Olivos, nella zona nord di Buenos Aires, per una serie di controlli di routine prima di ripartire per il Messico, secondo il quotidiano Clarin. I medici hanno scoperto il sanguinamento durante un'endoscopia. L'ospedale non ha rilasciato immediatamente dettagli sulle condizioni di Maradona. La figlia Dalma via social ha tranquillizzato i fan facendo sapere che suo padre sta bene ed è infatti stato già dimesso.

Maradona ha avuto diversi problemi di salute da quando ha terminato la sua carriera da giocatore nel 1997. Nel 2004, è stato ricoverato in ospedale con gravi problemi respiratori e cardiaci legati a una lunga battaglia con la tossicodipendenza. Ha anche subito due interventi di bypass gastrico per controllare il suo peso e ha ricevuto un trattamento per l'abuso di alcool.