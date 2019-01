Il Napoli batte la Lazio: ora è a -6 dalla Juve

(Afp)

Il Napoli si avvicina alla Juventus. La squadra di Ancelotti batte 2-1 la Lazio a va a -6 dai bianconeri che stasera affronteranno il Chievo. I due gol che portano in vantaggio il Napoli arrivano nel primo tempo a distanza di una manciata di minuti l'uno dall'altro. Sblocca il match Callejon al 34', poi è Milik con un tiro su punizione a blindare il Napoli. Nella ripresa la Lazio prova a rientrare in partita con un gol di Immobile al 65' ma il risultato finale non cambia.

Ancelotti, ai microfoni di Sky Calcio Club, commenta così la gara: "Abbiamo fatto bene soprattutto nel primo tempo, forse potevamo gestire meglio alcuni momenti di difficoltà ma - sottolinea - abbiamo dimostrato qualità. Avevamo tante assenze, eppure sembrava non mancasse nessuno". Poi sulla corsa per lo scudetto l'allenatore del Napoli dice: "Non ci poniamo obiettivi a lungo termine. Ora pensiamo al Milan, siamo con la testa lì. Vedremo - conclude - cosa succederà".