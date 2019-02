Sei Nazioni, azzurri ko

(Afp)

Seconda partita e seconda sconfitta per l'Italrugby nel 6 Nazioni 2019. Dopo il ko per 33-20 in trasferta contro la Scozia, gli azzurri cedono anche al Galles per 26-15 tra le mura amiche dello stadio Olimpico di Roma. Prossimo impegno per l'Italia il 24 febbraio ancora all'Olimpico contro l'Irlanda. Il Galles guida la classifica a punteggio pieno con 2 vittorie in attesa dell'Inghilterra che potrebbe agganciarla vincendo domani a Twickenham contro la Francia.

Nella fase iniziale della prima frazione grande possesso gallese nella metà campo azzurra, che porta la squadra di Warren Gatland a condurre il match dopo mezz’ora di gioco sul 12-0, frutto di quattro calci piazzati realizzati da Dan Biggar. La reazione degli azzurri arriva al 35’ con il terza linea Abraham Steyn, che su una ripartenza assistita schiaccia l’ovale oltre la linea per la prima meta dell’incontro. Tommaso Allan trasforma successivamente la marcatura, riportando l’Italrugby sotto break 7-12.

A fine primo tempo l’Italia non riesce ad accorciare le distanze dalla piazzola con Allan, il cui calcio piazzato da posizione defilata centra il palo, non permettendo agli azzurri di muovere nuovamente il tabellino. Nel secondo tempo è l’Italia ad aprire le marcature, con Allan che dalla piazzola porta il XV guidato da Conor O’Shea sul 10-12. Al 54’ arriva però la prima marcatura dell’incontro per gli ospiti, che vanno a segno con l’ala Josh Adams su un’apertura dei trequarti, Biggar trasforma e porta il Galles sul 19-10. A dieci minuti dal termine arriva un'altra meta degli ospiti con la segnatura pesante di Owen Watkin che trasformata da Gareth Anscombe porta i dragoni sul 26-10.

Al 75’ nuova offensiva azzurra, che consente all’Italrugby di segnare sul lato destro del campo con l’ala Edoardo Padovani, servito al largo da Allan. Lo stesso mediano d’apertura azzurro non riesce nella conversione da posizione defilata; il triplice fischio del direttore di gara Mathieu Raynal chiude così il match sul 26-15 in favore degli ospiti.