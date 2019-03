Si accascia in campo, paura per Ospina

(Afp)

Paura per il portiere del Napoli David Ospina: il giocatore, che si era infortunato alla testa in uno scontro di gioco con Pussetto a inizio gara, al 41esimo è svenuto e si è accasciato a terra e l'arbitro ha dovuto sospendere il match con l'Udinese per far entrare l'ambulanza in campo. Ospina è stato trasportato fuori tra gli applausi di sostegno dei tifosi. Il portiere è stato ricoverato per controlli all'ospedale San Paolo: è cosciente ed è stato sottoposto a Tac, risultata negativa.