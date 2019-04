Tris dell'Inter al Frosinone

(Foto Fotogramma/Ipa)

Grazie alle reti di Nainggolan, Perisic e Vecino l'Inter ha conquistato lo Stirpe. Tre punti fondamentali per la squadra di Spalletti in vista del match di Champions a San Siro con la Roma previsto per sabato prossimo. Una sconfitta nera invece per i ciociari che vedono allontanarsi sempre di più la permanenza in A.

Il vantaggio dei nerazzurri arriva al 19' con Nainggolan. Il Frosinone però non resta a guardare e cerca subito il pareggio con Paganini. Ma la seconda rete non tarda ad arrivare e al 35' l'Inter raddoppia con Ivan Perisic su rigore. Dopo 5 minuti, al 40’, la squadra di Spaletti vorrebbe già chiudere la partita ma deve accontentarsi di chiudere il primo tempo sul 2-0.

Il Frosinone si fa sentire al 61’ quando arriva il gol di Cassata. Una rete che dà una sveglia alla squadra di Marco Baroni che sfiora il pari al 69’ con una punizione di Ciano. Nel finale ci provano Icardi con un colpo di testa e Dionisi. Per il tris dell'Inter però bisogna aspettare il 3' di recupero per il definitivo 3-1 di Vecino.