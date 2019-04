Bologna sprint salvezza, battuta in rimonta l'Empoli

(Fotogramma/Ipa)

Il Bologna soffre ma nella ripresa piega in rimonta l'Empoli facendo un passo avanti importante in chiave salvezza. Al Dall'Ara gli emiliani battono 3-1 la squadra di Andreazzoli che vede sempre più vicino lo spettro della Serie B. Ad aprire le marcature ci pensa per gli ospiti Pajac al 17', nella ripresa il pari di Soriano al 51', all'82' il gol del vantaggio emiliano con Orsolini. Al 95' Sansone chiude la partita. In classifica il Bologna sale a 37 punti, ferma a 29 l'Empoli terzultima.

Al 3' occasione per il Bologna con Orsolini che da posizione favorevole prova la conclusione ma non trova la porta. Ancora i rossoblù in avanti con Palacio che di sinistro non trova la porta. Due minuti più tardi arriva un po' a sorpresa il vantaggio dei toscani, un tiro-cross di Marko Pajac dal limite dell'area beffa sul primo palo Skorupski. Gli emiliani accusano il colpo e la squadra di Andreazzoli prova ad approfittarne, affondo di Farias ma Danilo lo ferma.

Al 27' Bologna in avanti, gran botta dal limite di Sansone destinata all'incrocio, Dragowski vola per salvare la porta. Al 40' ancora una occasione per la squadra ospite, Krunic tenta una conclusione non irresistibile e centrale, la palla rimbalza davanti a Skorupski che in affanno respinge, Farias sciupa l'occasione per il tap-in vincente.

La ripresa vede subito il Bologna a caccia del pari. Ci prova Pulgar dal limite, alto. E' solo il preludio all'1-1 che arriva al 52' grazie a un perentorio colpo di testa di Soriano all'angolino su cui Dragowski non può nulla. Il suggerimento per la rete rossoblù è di Sansone. Esulta il pubblico del Dall'Ara al 60' per un diagonale di Palacio che si insacca, l'arbitro Valeri annulla per fuorigioco.

Insiste l'11 di Mihajlovic, Dzemaili serve Orsolini, la conclusione da ottima posizione è alta. La pressione dei padroni di casa aumenta, sono già dieci i corner in favore del Bologna. Sull'altro fronte break dell'Empoli, al 71' Caputo da pochi passi prova la conclusione aerea ma Skorupski si oppone. Sull'altro fronte Dzemaili dal limite, tiro alto.

All'82' il Bologna mette la freccia e segna il gol del 2-1. Autore della rete è Orsolini che con un sinistro dal limite supera Skorupski. Nel finale di gara il Bologna dilaga, al 95' in contropiede la rete del definitivo 3-1 di Sansone. Sesta vittoria nelle ultime 8 partite per il Bologna che a 4 giornate dalla fine chiude di fatto il discorso salvezza, strada in salita invece per l'Empoli che subisce la 19esima sconfitta stagionale.