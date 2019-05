Xavi annuncia il ritiro

(Fotogramma/Ipa)

Il centrocampista ex Barcellona Xavi Hernandez, oggi in forze all'Al-Sadd Sports Club, ha annunciato a 39 anni l'addio al calcio giocato a fine stagione.

"Questa è la mia ultima annata da calciatore, ora attendo di vedere cosa mi riserverà il futuro in panchina - spiega Xavi, campione del mondo con la Spagna nel 2010 e vincitore di 4 Champions League in blaugrana-. La mia filosofia di allenatore riflette lo stile che abbiamo messo in pratica per molti anni sotto l'influenza di Johan Cruyff e della Masia, e che ha il suo più grande esponente nel modo di giocare a calcio del Barcellona. Adoro vedere la squadra prendere l'iniziativa sul campo, attaccare e tornare all'essenza di ciò per cui tutti noi amiamo fin dai tempi della nostra infanzia il calcio: il possesso palla".