Udinese frena l'Inter

(Foto Fotogramma)

E' finito a reti bianche il match tra Udinese e Inter. Un pareggio che non serve ai nerazzurri per blindare la Champions ma è invece utile ai friulani per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Alla Dacia Arena di Udine nel primo tempo l'Inter ha sfiorato più volte il gol del vantaggio con Nainggolan e Lautaro, mentre l’Udinese si è fatta sentire solo al 38′ con Mandragora. Nella ripresa la situazione non è cambiata di molto con i nerazzurri che hanno creato diverse occasioni, senza però concludere sia per mancanza di precisione che per una prestazione di tutto pregio di Musso.

Grazie a questo risultato l’Udinese sale a quota 34, portandosi a +5 sull’Empoli. L’Inter, invece, raggiunge i 63 punti, a +4 sull’Atalanta e a 5 lunghezze sulla Roma che oggi però può accorciare nel caso di vittoria sul campo del Genoa.