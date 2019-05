Lazio torna a correre

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

La Lazio, attesa mercoledì sera dalla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, dimostra di essere in buona salute e alla Sardegna Arena batte 2-1 il Cagliari grazie a una prova convincente decisa dai gol di Luis Alberto al 31' e Correa al 53'. Per i sardi gol di Pavoletti al 91'. Con questo successo l'11 di Inzaghi sale a 58 punti in classifica, fermo a 40 il Cagliari.

Il primo acuto dell'incontro arriva al minuto 4 quando Caicedo fraseggia con Correa, la palla torna al giocatore ecuadoregno che a tu per tu con Cragno tira alto. La replica dei sardi è in un tiro a giro da posizione defilata di Joao Pedro parato da Proto. Lazio ancora pericolosa con un tiro a giro di Luis Alberto disinnescato in tuffo da Cragno. Poco dopo occasionissima per Caicedo il cui tiro a pochi metri dalla porta viene rimpallato dal compagno di squadra Correa.

Al 27' mani tra i capelli per Luis Alberto, il n.10 da posizione favorevole calcia alto. E' il preludio del vantaggio che arriva al 31' quando Luis Alberto, su passaggio di Marusic, con un preciso piatto destro insacca alle spalle del portiere. La reazione degli isolani è tutta in un colpo di tacco di Joao Pedro per l'accorrente Barella che dal limite dell'area sciupa. Ancora Cagliari, un rasoterra di Cigarini a fil di palo impensierisce la retroguardia biancoceleste. Nel finale ancora la Lazio, tiro da fuori area di Badelj, il portiere tocca la sfera che termina la sua corsa sulla traversa.

Secondo tempo subito a ritmi alti, il Cagliari fa capire subito di non voler capitolare e al 47' Cigarini con un rasoterra impegna Proto. Al 52' in contropiede i capitolini raddoppiano: Luis Alberto innesca in verticale Correa che si invola verso l'area e con un diagonale preciso beffa Cragno.

Al 70' grande parata di Proto che in uscita disperata su Deiola servito col contagiri da Klavan nel cuore dell'area riesce a sventare un gol quasi certo. Sull'altro fronte sponda di Parolo per Correa che tenta la mezza-girata ma non trova la porta. All'80' colpo di testa del rossoblù Cerri deviato da Marusic con conclusione di poco a lato.

Nei minuti finali occasione per Parolo, palla di poco a lato, ma nel recupero è il Cagliari a riaprire la partita grazie a un colpo di testa di Pavoletti servito da Castro al 91'. Roventi i 5' minuti prima del triplice fischio, ci provano i padroni di casa con un rasoterra di Barella che si spegne tra le braccia di Proto ma il risultato non cambia, vince la Lazio 2-1.