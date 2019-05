Decide Calhanoglu

(Fotogramma/Ipa)

Il Milan espugna l'Artemio Franchi battendo la Fiorentina 1-0. A decidere è Calhanoglu, al 36', su cross tagliente di Suso. Con questa vittoria gli 11 di Gattuso si portano momentaneamente a quota 62, a un solo punto di distanza dal quarto posto occupato dall'Inter, che dovrà affrontare il Chievo nel posticipo del lunedì. I viola, invece, restano fermi a 40 punti, senza aver ancora ottenuto la certezza della salvezza.

Soddisfatto il ct Gattuso, che continua a sognare la Champions: "Da gennaio e fino a 25 giorni fa eravamo in Champions - ha detto ai microfoni di Dazn - poi abbiamo perso tanti punti per strada. Ma ci crediamo ancora e non dobbiamo mollare".