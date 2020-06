Coppa America, l'Argentina non chiama Icardi

Mauro Icardi

Mauro Icardi e Gonzalo Higuain non faranno parte della Nazionale argentina che prenderà parte alla Coppa America in programma in Brasile a partire dal 14 giugno. L'attaccante dell'Inter e quello del Chelsea sono stati esclusi dalla lista dei 23 diramata oggi dal commissario tecnico, Lionel Scaloni.

Ci sarà Leo Messi insieme al Kun Aguero e a Di Maria in attacco insieme a due bomber 'italiani' Paulo Dybala (Juventus) e Lautaro Martinez (Inter). Nell'elenco figurano altri due giocatori che militano nella Serie A, si tratta del difensore della Fiorentina, German Pezzella e del centrocampista dell'Udinese, Rodrigo De Paul.