Carapaz vince 14a tappa e conquista maglia rosa

(Afp)

L'ecuadoregno Richard Carapaz, team Movistar, vince la 14esima tappa del Giro d'Italia, la Saint Vincent-Courmayeur di 131 chilometri. Il sudamericano si impone nella tappa di montagna ai piedi del Monte Bianco col tempo totale di 4 ore 2'23 davanti al britannico Simon Philip Yates, team Mitchelton-Scott, +1'31, terzo posto per Vincenzo Nibali, +1'57. Con questa vittoria Carapaz è la nuova maglia rosa.

La classifica generale del Giro d'Italia dopo la 14esima tappa vede dunque Richard Carapaz in vetta col tempo totale di 58 ore 35'34, dietro di lui lo sloveno Primoz Roglic, +7'', a seguire Vincenzo Nibali, +1'47'' e il polacco Rafal Majka, +2'10''. Per Carapaz la vittoria sul traguardo di Courmayeur è la terza al Giro dopo Montevergine 2018 e la tappa di Frascati, la 4a di questa edizione.

"Abbiamo corso seguendo una strategia ben pianificata insieme al team - ha commentato Carapaz - Sapevamo che io e Mikel Landa eravamo in buona forma e dovevamo cercare di cogliere il momento giusto per attaccare. Ho fatto tutto come previsto. È difficile credere che adesso sia in maglia rosa, la prima per il mio Paese. Era un sogno, ho lavorato tanto per questo".