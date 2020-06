Uefa, morto ex presidente Johansson

(Afp)

La Uefa e il mondo del calcio piangono la morte, all'età di 89 anni, di Lennart Johansson. Il dirigente svedese, che è stato presidente della Uefa per 17 anni, dal 1990 al 2007, è morto dopo una breve malattia. Durante il suo mandato, il volto del gioco europeo è cambiato completamente, in termini sportivi e commerciali. La Uefa si è trasformata da ente puramente amministrativo in un sobborgo della capitale federale svizzera Berna ad una dinamica organizzazione sportiva moderna con sede presso la Casa del calcio europeo a Nyon, nella Svizzera occidentale.

Lennart Johansson è nato il 5 novembre 1929 a Bromma, un sobborgo di Stoccolma. Dopo aver acquisito la sua esperienza amministrativa iniziale con AIK Solna - un club a cui è sempre rimasto vicino - Johansson ha fatto il giro della Swedish Football Association (SvFF) e ha ricoperto il ruolo di presidente dell'associazione tra il 1984 e il 1991. Fondandosi come leader forte e capace, Johannson è stato eletto quinto presidente Uefa al Congresso di Malta nel 1990. Mentre Lennart Johansson era al timone, la Champions League è stata lanciata all'inizio degli anni '90 e divenne la competizione di club più prestigiosa al mondo: un evento sportivo che riuniva molti dei migliori giocatori del pianeta, seguito da milioni di appassionati di calcio.

Con Johansson anche il calcio delle nazionali è cresciuto, con la finale del Campionato Europeo che si è trasformato in uno degli eventi più popolari del calendario sportivo mondiale insieme alla Coppa del Mondo FIFA e ai Giochi Olimpici, con il numero di partecipanti al torneo finale che sono passati da 8 a 16 durante la sua presidenza. Lennart Johansson è stato nominato Presidente onorario Uefa al Congresso di Düsseldorf nel gennaio 2007 e ha continuato a nutrire un vivo interesse per gli affari della Uefa e del calcio europeo, in particolare partecipando alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Il suo amore per il calcio è stato per tutta la vita. "Il gioco rimane imprevedibile", ha detto. "A volte piangi e, a volte, sei felice. Queste sono le cose che lo rendono un grande gioco, e sono così orgoglioso di aver contribuito a sostenere il successo del gioco in Europa". "So che qualunque decisione abbia preso, se le persone sono d'accordo, ho preso la decisione per il bene del calcio". Per una questione di rispetto e per rendere omaggio al grande leader, un minuto di silenzio sarà osservato in tutte le partite della Uefa Nations, delle Qualificazioni europee e dell'Under 21 che si terranno questa settimana.

"La Uefa e il calcio europeo sono profondamente rattristati per la scomparsa di Lennart Johansson e vorrei esprimere le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, nonché alla Federcalcio svedese, per la loro perdita" il cordoglio espresso dal presidente della Uefa Aleksander Čeferin. "Era un devoto amante e servitore del calcio, che ha messo la sua passione al centro della sua vita. Sarà sempre ricordato come un leader visionario e come l'architetto della Champions League. Il calcio mondiale sarà sempre grato a lui per tutto quello che ha realizzato per il bel gioco", ha concluso Ceferin.

"Ho il cuore spezzato per la notizia della scomparsa di Lennart Johansson - le parole del presidente della Fifa, Gianni Infantino - un amico e una fonte inestimabile di saggezza e ispirazione: sarò per sempre grato di averlo avuto come presidente della Uefa quando sono entrato nell'organizzazione nel 2000". "Da allora, Lennart è sempre stato un modello di riferimento per la professionalità e, cosa più importante, per l'umanità", ha aggiunto il presidente della Fifa.