Gp Catalogna, vince Marquez

(Afp)

Quarta vittoria in sette gare per Marc Marquez che si impone nel Gp di Catalogna rafforzando la leadership del Mondiale. Successo in scioltezza per lo spagnolo della Honda che sfrutta il grande errore del connazionale e compagno di squadra Jorge Lorenzo che al 2° giro entra con troppa foga alla curva 10 stendendo Andrea Dovizioso con la Ducati e coinvolgendo nella caduta anche le Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Rossi.

Alle spalle del leader del mondiale il francese della Yamaha Petronas, Fabio Quartararo e il ternano della Ducati Danilo Petrucci che salgono sul podio. Quarto posto per lo spagnolo della Suzuki, Alex Rins, che si lascia alle spalle l'australiano della Ducati Pramac, Jack Miller e il connazionale e compagno di squadra Joan Mir. Nella classifica del mondiale Marquez è sempre più leader con 140 punti, 37 in più di Dovizioso.

"Ho sbagliato io, avrei preferito cadere da solo ma quella tipologia di curva favorisce questo tipo di cadute. Mi dispiace per loro" ha detto Lorenzo facendo mea culpa dopo la caduta.