Milan, Giampaolo nuovo allenatore

(Fotogramma)

Ora è ufficiale: Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Milan. Lo ha annunciato il club rossonero con una nota pubblicata sul proprio sito. Il tecnico abruzzese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021, con opzione per un'altra stagione.

Giampaolo, nato a Bellinzona il 2 agosto 1967, ha collezionato 270 panchine in Serie A, 324 in totale considerando tutte le competizioni. Ha avviato la sua carriera da tecnico nel 2000, a Pescara, conseguendo il master per allenatori a Coverciano nel luglio del 2007. Ha poi allenato in svariati Club, tra cui Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia e Empoli. Dall'estate del 2016 ha avviato una positiva esperienza alla guida della Sampdoria. Ora, Giampaolo inizierà a lavorare con la squadra rossonera a partire dal prossimo 9 luglio, giorno del primo allenamento stagionale a Milanello.