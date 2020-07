Pole di Marquez in Germania

(Afp)

Marc Marquez conquista la pole position del Gp di Germania nella classe MotoGp. Lo spagnolo della Honda gira in 1'20"195 precedendo le Yamaha del francese Fabio Quartararo (1'20"400) e del connazionale Maverick Vinales (1'20"406) che partiranno con lui in prima fila. Quarto tempo per lo spagnolo della Suzuki, Alex Rins (1'20"531) che si lascia alle spalle l'australiano Jack Miller (1'20"690) con la Ducati Pramac e il britannico della Honda Cal Crutchlow (1'20"857). Undicesima piazza per Valentino Rossi, con la Yamaha M1, appena davanti alla Ducati di Danilo Petrucci, autore di una scivolata senza conseguenze.

"La decima pole? Come numero non è male - ha commentato Marquez - Ogni anno c'è qualcuno, c'erano le Yamaha molto forti. Il passo soprattutto è stato molto buono. Vedremo domani perché questo è un Gp dove si deve gestire bene lo pneumatico e capire la pista".