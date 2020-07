Rabbia Fognini, poi le scuse

(Fotogramma/Ipa)

"Ma è giusto giocare qua? Maledetti inglesi, maledetti, scoppiasse una bomba su questo circolo qua, una bomba deve scoppiare qua". Sono le polemiche parole di Fabio Fognini, pronunciate nel corso del secondo set del match perso contro Tennys Sandgren, al terzo turno di Wimbledon. Il 32enne si lamentava per la decisione degli organizzatori di programmare il match contro lo statunitense sul campo numero 14. Rischia ora una dura sanzione, dopo essere stato eliminato al terzo turno a Londra, sui campi in erba dell''All England lawn tennis and croquet club'.

Il tennista si è poi scusato. "La frustrazione ti fa fare degli sbagli, se ho offeso qualcuno chiedo scusa. Capita di sbagliare, ero frustrato perché non stavo giocando come avrei voluto" ha detto il numero 10 del mondo e 12 del seeding. Il ligure si è arreso allo statunitense Tennys Sandgren, numero 94 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 7-6 (14-12), 6-3, in due ore e 27 minuti.